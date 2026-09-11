Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khürelsükh, bir askeri birliğe düzenlediği ziyaret sırasında sergilediği performansla dikkat çekti.
Eski bir ordu mensubu olan Khürelsükh, takım elbise ceketini çıkararak çok sayıda askeri yetkili ve askerin önünde 100 kilogramlık ağırlıkla zorlanmadan 20 tekrar bench press yaptı.
Diplomatik görevlerinin yanı sıra sergilediği fiziksel performansla dikkat çeken 58 yaşındaki Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın o anları; Instagram, Facebook ve X platformlarında kısa sürede viral oldu.
Gerçekleştirdiği ağırlık kaldırma performansından memnun kaldığı gözlenen Khürelsükh, çalışmanın ardından çevresindekilerle el sıkışarak takım elbise ceketini yeniden giydi.
2021 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ukhnaagiin Khürelsükh, siyasete girmeden önce Moğol Halk Ordusu'nda görev yaptı.
Geçmişinde vücut geliştirme ve dövüş sanatlarıyla ilgilenen Khürelsükh, aynı zamanda "Pals" adlı bir rock grubunda gitar çalıyor ve Harley-Davidson hayran kulübünün kurucusu konumunda bulunuyor.