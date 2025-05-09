Premier League’in yıldız ismi Mohamed Salah, İngiltere Futbol Yazarları Derneği (FWA) tarafından 2024-2025 sezonunun "Yılın Futbolcusu" seçildi. Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla bu prestijli ödüle ikinci kez layık görüldü.

SEZONA DAMGA VURDU

Salah, 2024-25 sezonunda Liverpool’un hücum hattındaki en büyük kozu olurken, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının ligde zirve yarışında kalmasında kilit rol oynadı. Mısırlı yıldız 49 maçta 33 gol ve 23 asistlik performansıyla takımını sırtlayarak futbol otoritelerinin de beğenisini topladı.

OY ÇOKLUĞUYLA SEÇİLDİ

FWA üyelerinin büyük çoğunluğunun oyunu alan Salah, Manchester City’den Erling Haaland ve Arsenal’den Bukayo Saka gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı. Salah'ın Bu başarısı, onun İngiltere futbolundaki etkisini ve istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi.

3. KEZ BU ONURA LAYIK GÖRÜLDÜ

Mohamed Salah, bu ödülü daha önce 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da kazanmıştı. 2024-2025 sezonuyla birlikte toplamda 3. kez bu prestijli ödülün sahibi oldu. Mısırlının Bu başarısı FWA Yılın Futbolcusu ödülünü üç kez kazanan sayılı futbolculardan biri olarak tarihe geçti.

Thierry Henry de bu ödülü kariyerinde üç kez kazanmış (2003, 2004, 2006) ve uzun süre bu alandaki zirveyi tek başına elinde tutmuştu. Salah, bu başarıyla Arsenal efsanesiyle aynı seviyeye gelerek İngiltere futbol tarihinde bir başka önemli kilometre taşına imza atmış oldu.