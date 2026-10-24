Trabzonspor forması giyen dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah, son olarak oynanan Hearts maçında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik resitalle takımını sırtlarken, adeta “Kralların Kralı” olduğunu bir kez daha kanıtladı. Salah, bu maçla birlikte çıktığı son 10 resmi karşılaşmada 10 gol ve 5 asistlik akılalmaz bir istatistiğe ulaşarak durdurulamaz bir grafik yakaladı. Salah’ın hayret verici yükselişi uluslararası istatistik platformlarında da tarihi bir rekorla taçlandı.

SÜPER LİG’DE ZİRVEDE!

Mısırlı süperstar, UEFA Kulüp Organizasyonlarında en çok gol atan Afrikalı futbolcular listesinde tam 66 golle açık ara 1. sırada yer alıyor. Pierre-Emerick Aubameyang (59 gol) ve Didier Drogba (50 gol) gibi efsane isimleri geride bırakan Salah, kalitesini konuşturarak ünvanının hakkını sonuna kadar veriyor. Avrupa kupalarındaki başarısını ulusal lige de bire bir yansıtan Mısırlı yıldız futbolcu, Süper Lig gol krallığı yarışında da 8 golle listenin en tepesinde yer alıyor.