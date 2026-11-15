Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada ürettiği 11 gol ve 5 asistlik muazzam skor katkısıyla bordo-mavili ekibin yükselişinde başrolü üstlenen Mohamed Salah, durdurulamaz formunu milli takım arenasına da taşıdı.

Mısır Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada sahneye çıkan 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, rakip fileleri iki kez havalandırarak gecenin yıldızı oldu. Bu gollerle milli forma altındaki toplam gol sayısını 70'e yükselten Salah, Mısır futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alarak adını altın harflerle zirveye yazdırdı.

REKORLARLA DOLU EFSANE KARİYER

Kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası arenada kırılmadık rekor bırakmayan Mohamed Salah'ın futbol tarihine geçen diğer çarpıcı istatistikleri ise şu şekilde sıralanıyor: