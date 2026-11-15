Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada ürettiği 11 gol ve 5 asistlik muazzam skor katkısıyla bordo-mavili ekibin yükselişinde başrolü üstlenen Mohamed Salah, durdurulamaz formunu milli takım arenasına da taşıdı.
Mısır Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada sahneye çıkan 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, rakip fileleri iki kez havalandırarak gecenin yıldızı oldu. Bu gollerle milli forma altındaki toplam gol sayısını 70'e yükselten Salah, Mısır futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alarak adını altın harflerle zirveye yazdırdı.
REKORLARLA DOLU EFSANE KARİYER
Kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası arenada kırılmadık rekor bırakmayan Mohamed Salah'ın futbol tarihine geçen diğer çarpıcı istatistikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
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Afrika Futbol Tarihi: Afrika kıtasında milli takımlar düzeyinde tüm zamanların en golcü üçüncü futbolcusu konumunda bulunuyor.
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Premier Lig'in Afrikalı Kralı: İngiltere Premier Lig tarihinde en fazla gol atan (193 gol) ve en çok asist yapan (93 asist) Afrikalı oyuncu rekorunu elinde tutuyor.
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Premier Lig Genel Klasmanı: Lig tarihinin en golcü 4. futbolcusu (193 gol) olarak devler arasına adını yazdırdı.
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Liverpool'un Asist Lideri: Liverpool formasıyla Premier Lig tarihinde en fazla asist yapan oyuncu (93 asist) unvanına sahip.
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Altın Ayakkabı Zirvesi: Premier Lig'de 4 kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak efsane isim Thierry Henry ile birlikte bu alandaki rekoru paylaşıyor.
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Tarihi Bireysel Üçleme: Premier Lig'de aynı sezonda hem "Yılın Oyuncusu", hem "Altın Ayakkabı" hem de "En İyi Oyun Kurucu" ödüllerini birden kazanan ilk futbolcu oldu.
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Devler Ligi'nde Hız Rekoru: UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'ine (6 dakika 12 saniye) imza attı.
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Avrupa'da 50 Gol Barajı: Şampiyonlar Ligi arenasında 50 gol barajına ulaşan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
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Kırmızılar'ın Avrupa Çınarı: Liverpool kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen futbolcu (83 maç) unvanını elinde bulunduruyor.