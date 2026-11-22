Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi için Roma iddiası gündeme geldi. Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre Serie A ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı ve Roma'nın eski futbolcusu Mohamed Salah'ın, Muçi'yi kulübün sahibi Friedkin Grubu'na önerdiği iddia edildi.

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Aynı haberlerde, Trabzonspor yönetiminin Muçi için bonservis beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Muçi'nin bordo-mavili kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Arnavut futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıktı. Muçi, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.