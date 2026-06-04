Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun ilçede düzenlenmesi planlanan konserine izin verilmediğini duyurdu.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülen konser etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, etkinliğe izin verilmemesine gerekçe olarak "kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler" gösterildi.
Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir."
İptal kararı öncesinde Yeni Akit gazetesi, Mohsen Namjoo'yu hedef alan haberler yayımlamıştı.