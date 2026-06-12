Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan, otomotiv fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada üretimi tamamlanarak banttan indirilen bir elektrikli otomobil, otopark alanına götürüldüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil, mola sırasında bankta oturup dinlenen işçilerin arasına daldı. Kazada, 1'i ağır üç işçi yaralandı.

Yaralılar, fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 ÇALIŞAN TABURCU EDİLDİ

Üç işçiden hayati tehlikesi bulunan Leman Yıldırım, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından bugün İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan diğer iki yaralı ise bugün taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.