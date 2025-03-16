Mümine Hatun Mahallesi 1445 Sokak’ta yaşayan Murat Özkal’ın tek katlı müstakil evine, cuma günü saat 19.00 civarında gelen 2 kişi, salon camını kırıp molotofkokteyli attıktan sonra kaçtı.

O sırada ailesiyle birlikte iftar davetinde olan Özkal’ın komşuları, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganların bisikletle kaçış anları çevredekiler tarafından görüntülendi. Şüphelileri hırsız sanan vatandaşlar, bir yandan cep telefonlarıyla kayıt alırken bir yandan da 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

DÜN AMCASININ EVİNE DE SALDIRI

Murat Özkal’ın amcası Turgut Özkal’ın Bahçelievler Mahallesi’ndeki tek katlı evine de dün iftar saatinde bisikletli 2 kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Evin cam ve panjurları kırılarak yapılan saldırıda, Turgut Özkal Mersin’in Mut ilçesinde kızının evinde iftardayken komşuları olayı fark etti. Saldırganlara taş atan komşular, durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

ANNESİNİN EVİ DE HEDEF ALINMIŞTI

Murat Özkal’ın annesinin Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine ise 20 Kasım’da, kimsenin evde olmadığı bir sırada aynı yöntemle saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Polis, üç eve de benzer şekilde saldıran şüphelilerin aynı kişiler olabileceğini değerlendiriyor. Cep telefonu görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.