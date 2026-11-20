İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir süre önce yıkımı yapılan binanın molozları arasında demir toplayan kişi boşluğa düşerek yaralandı. Olay, saat 06.30 sıralarında Doğan Aras Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düşen kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden çıkardığı yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın enkazı havadan da görüntülendi.

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