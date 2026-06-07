Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bu kez Formula 1 heyecanının yaşandığı Monaco'da objektiflere yansıdı. Monaco Grand Prix hafta sonunu yerinde takip eden çift, ilk kez Formula 1 paddockunda görüntülendi.

SIK SIK FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i sık sık fotoğraflaması dikkat çekti.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEYE DOYAMADILAR

Paddock alanında keyifli vakit geçiren çiftin samimi halleri beğeni topladı. Paylaşılan görüntülerde Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer'in fotoğraflarını çektiği, Dizer'in de o anları gülümseyerek karşıladığı görüldü.

İkilinin birlikte çektiği kısa video da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Monaco'dan paylaşılan kareler, çiftin hayranları tarafından kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçileri ikilinin uyumuna övgü dolu yorumlarda bulundu.