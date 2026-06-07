Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco’da yapıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışı Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. İtalyan pilot bu sezon üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Antonelli'nin ardından Ferrari pilotu Lewis Hamilton 2. sırada yer alırken, Red Bull'dan Isack Hadjar podyumunun son basamağını tamamladı.

7 PİLOT YARIŞ DIŞI KALDI

Yarışa yaşanan kazalar ve arızalar damga vurdu. Red Bull'tan Max Verstappen, start anında yaşadığı motor arızası nedeniyle yarış dışı kalırken; Ferrari'nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc de 65. turda yaşadığı kazayla yarışı tamamlayamadı. Bu kazanın ardından yarış bir süre duraklatıldı. Ayrıca Cadillac'tan Valteri Bottas, McLaren'den Lando Norris, Haas'tan Oliver Bearman, Aston Martin'den Lance Stroll ve Wlliams'tan Carlos Sainz da yarış dışı kalan diğer isimler oldu.