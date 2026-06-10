Formula 1 Grand Prix heyecanı için Monaco'da bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, NBA'in Türk yıldızlarından Alperen Şengün ile buluştu. Paylaşılan fotoğraf kısa sürede spor ve magazin dünyasının dikkatini çekti.

İKİ YILDIZ İSİM AYNI KAREDE

Monaco'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix etkinliği kapsamında bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ile milli basketbolcu Alperen Şengün aynı karede görüntülendi.

İkilinin yer aldığı fotoğraf, Cihangir Perperik tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Perperik, paylaşımına "Monaco gecesinde iki kral" notunu düştü.





SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile NBA'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Alperen Şengün'ün bir araya gelmesi takipçilerin ilgisini çekti.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar iki ünlü ismi aynı karede görmenin sürpriz olduğunu belirten yorumlarda bulundu.