Trabzonspor’un deneyimli file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligue 1 ekibi Monaco, kaleci transferinde önceliğini Uğurcan’a verdi ve bordo-mavililere yaklaşık 10 milyon Euro’luk ilk resmi teklifini sundu.

TRABZONSPOR TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor yönetimi bu teklifi masaya yatırdı ve pazarlık sürecine hazırlanıyor. Monaco’nun bu önerisinin yalnızca bir başlangıç olduğu, Fransız kulübünün teklifini artırmaya açık olduğu da gelen haberler arasında. Daha önce de Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe Monaco'nun Uğurcan'a olan ilgisini resmi teklife götürmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Uğurcan Çakır’a daha önce “Yurt dışına transfer olmak istersen önünü açacağız” yönünde söz verdiği, bu nedenle de Monaco ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Milli kaleciye daha önce İtalya ve İspanya’dan da ilgi olduğu gündeme gelmişti. Ancak Monaco’nun sunduğu resmi teklif, transferde somut ilk adım olarak dikkat çekti.

KISA SÜREDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Taraflar arasında görüşmelerin hızla ilerlemesi ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. 29 yaşındaki kaleci, kariyerinde ilk kez yurt dışına transfer olmaya çok yakın.