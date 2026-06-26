A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki 3. ve son maçında SoFi Stadyumu'nda ev sahibi ülkelerden ABD ile karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay'a 1-0 kaybettiğimiz karşılaşmanın 11'inde 7 değişiklik yaparak takımı sahaya sürdü. Paraguay maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, ABD karşısında yedek başladı. Yerlerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz görev aldı. İlk 11'imiz şöyle oldu: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan, Barış Alper. 2 İSİM İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA A Milliler'de 2 futbolcumuz Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı. ABD karşısında ilk 11'de başlayan Ozan Kabak ve Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıktı. İki futbolcu Avustralya ve Paraguay ile oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde oturmuş ancak sahaya çıkamamıştı.

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