A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta yarın Bursa'da İtalya ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya ile iki sene önce hazırlık maçında karşılaştığını belirten Montella, "Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim." dedi.

İtalya ile Türkiye arasındaki maçların duygusal açıdan zorlu olduğunu ifade eden Montella, "Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak." ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU

Sakatlığı nedeniyle son dönemde kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenmansız sahaya çıkan Orkun Kökçü hakkında da konuşan Montella, "Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir." dedi.

BERKE ÖZER HAKKINDA KONUŞTU

Montella, Berke Özer hakkında sorulan soruya ise "Süreci benden daha iyi biliyorsunuz. Kendisinden hiç telefon almadım. Bu nedenle bu konuyu konuşmak doğru değil." yanıtını verdi.