2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi TRT’ye konuştu. Eleştirilere sert yanıt veren İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı: "Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan (Avustralya) sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Futbolcularımız da çok üzüldü"

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

"Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz."

ONLARAN DAHA FAZLA TÜRK’ÜM

"Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum."