2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Maç sonunda teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu… İtalyan çalıştırıcının konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Bin zafere bedel bir maç oldu… İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. İkinci maçta da benzer şeyler. Enstantane oyunu bu... Daha farklı şeyler olabilirdi ama durum bu!"

"98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci, 1 haftadır nasıl bir üzüntüde hazırlandığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyordu. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk."

'TEKRAR AYAĞA KALKMA GÜNÜ'

“Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor. Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü..”

'24 SENE BEKLEMEYECEĞİZ'

"Bizim takım çok büyük baskı ve zorluklar altında kaldı! Bunlara rağmen iyi tepki verdiler. Psikolog değilim ve bu konuda eğitimim yok. Ancak elimden geldiğince onlara psikolog gibi davranmaya çalıştım! Psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak! Takım, karakterini, becerilerini ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir daha Dünya Kupası'na katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz!"