2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella ve takımın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, basın toplantısında maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'HAZIR HİSSEDİYORUM'

İlk olarak Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Takım'ın İstanbul'da yaptığı ilk iki idmana ağrıları nedeniyle çıkmayan tecrübeli file bekçisi, sakatlığına ilişkin konuştu. Milli futbolcu, “Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum.

Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum.” dedi.

'DERSİMİZE ÇALIŞTIK'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.

Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını bildiklerini ifade eden Montella "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz.

Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

'İLKE İMZA ATMAK İSTİYORUZ'

Bulgaristan karşısında alınan olumsuz sonuçların sorulması üzerine Montella "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da bir ilke imza atmak isteriz açıkçası." yanıtını verdi.

Can Uzun'un son haftlarda yakaladığı çıkış hatırlatılan İtalyan teknik adam "Can Uzun, çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Ona karşı olan ümidimiz, potansiyeline inancımız çok büyük." diye konuştu.

'NEGATİF BİR MAÇTI'

İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyetin takım üzerindeki etkilere de değinen Montella "Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlığına geçme durumu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam "Gerçekleşirse çok büyük gurur duyarım. Benim için gurur meselesi. İsimle ilgili aramızda şakalaştık. Resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.