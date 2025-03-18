Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu katıldı.

'TEK BAYRAK ALTINDA MÜCADELE EDECEĞİZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk markasıyla yapılan anlaşma dolayısıyla gururlu olduğunu dile getirdi.

TOGG'un tümüyle Türkiye markası olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu bana çok büyük gurur veriyor. 18 Mart, Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda çok önemli bir gün. Biz, tam olarak ülkeyi yansıtan bir takımız. TOGG, Türk bir marka olduğu için ülkeyle tam olarak bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağımızı ümit ediyorum. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacağız. İstanbul'da 2,5 yıl sonra maç yapacağız. Takımlar arasındaki rekabeti bir süreliğine kenara koyacağız. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bize destek olmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.