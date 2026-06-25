A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hem futbolcularına sahip çıktı hem de ağır eleştirilere tepki gösterdi. İtalyan çalıştırıcı, futbolcuların ağır ve haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek kamuoyundan destek istedi. Montella’nın açıklamaları şu şekilde:

‘AĞIR ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİLER’

"Belki de bu süreçleri analiz ettiğimizde futbolcularımızın da çok fazla ağır eleştirilere de maruz kaldıklarını gördük ve etkilendiler. Onun da psikolojik kısmına bakmamız gerekecektir. Çünkü ben bizim futbolcularımızın bugüne kadar yaptıkları bütün performanslara baktığınızda daha fazla saygıyı ve sevgiyi hak ettiklerini düşünüyorum. Açıkçası baktığınızda bu iki maçtaki istatistikler, aslında başka bir şeyi de anlatıyor bize. Aslında her şeyi yapmışsınız ama maalesef bir şekilde olmuyor."

‘HALKIMIZDAN DESTEK İSTİYORUM’

Halkımızdan her zaman desteklerini isteyeceğiz. Yarın önemli bir maç bizim için ne olursa olsun. Yarınki maçta desteklerini istiyoruz. Sadece yarın için değil biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle Uluslar Ligi A'da maçlarımıza çıkacağız. Futbolcularımızın o süreçte de desteğe çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.

Bu kadar ağır eleştiriler, haksız eleştiriler de olduğu dönemde biraz daha fazla destek görebilirlerdi. Çünkü son yıllara baktığınızda çok güzel işlere imza attılar. Onların sayesinde buralara kadar geldik. O yüzden halkımızdan her koşulda destek istiyorum futbolcularımıza karşı. Yarın çok önemli bir maç ve istediğimiz sonucu alabilmek için her şeyi yapacağız."

‘İSTİFA ETMEYECEĞİM’

"İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim. Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa, bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim."

'HİÇBİR ZAMAN MÜKEMMEL OLMADIM'

"Ben hiçbir zaman mükemmel olmadım. Medya beni mükemmel bir teknik direktör olarak tanıttığı zaman da, mükemmel değildim. Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Kaybederken değil, kazanırken de hata yapıyoruz. Herkes hata yapar. Kimse mükemmel değil. Mükemmel teknik direktör yoktur. Eğer varsa onunla tanışmak isterim -ki, bir şeyler öğreneyim."