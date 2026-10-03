UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Maçın ardından tribünlerden milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik "istifa" tezahüratları yükseldi.

MONTELLA'DAN TEPKİ ÇEKEN YANIT

Montella, maç sonu yaptığı açıklamada eleştirilere kulak asmayacağını belirtti. İtalyan hoca, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." ifadelerini kullandı.

Belçika bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Türkiye üçüncü maçında da yenilgi alarak grubun son sırasında yer aldı.