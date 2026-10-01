A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
''Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.
Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Millî Takımımızın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.''