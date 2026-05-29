A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Aspor’a konuşan İtalyan teknik adam, idmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna değindi.

Montella’nın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."

Montella'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘HEDEFİMİZ ADIM ADIM İLERLEMEK’

"Bizim hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkabilmek. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Orada da adım adım ilerlemek ve ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz."

‘ÖNGÖRÜLEMEZ GRUBA SAHİBİZ’

“Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz, bazen hep beraber savunmalı bazen hücum etmeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde.”

Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metodlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."

RAKİP ANALİZLERİ

"Rakipleri anlatmak isterim biraz. Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, alışıklar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım. Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur. ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."