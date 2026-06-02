2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına farklı Kuzey Makedonya galibiyetile başlayan A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyundan ve skordan fazlasıyla memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Türk halkına birlik ve enerji mesajı verdi.

TÜRK HALKINI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ

Sahaya ciddi bir duruş yansıttıklarını ve az süre bulan isimleri görme şansı yakaladıklarını ifade eden Montella, oyundan ve skordan çok memnun olduğunu dile getirdi. Gol yemeden bitirdikleri için ayrıca mutlu olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, Türk halkına mesaj göndererek enerjilerinin tavan yaptığını söyledi. Herkesi gururlandırmak ve milleti mutlu etmek istediklerini vurgulayan Montella, yürekleriyle sahada olacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.

GENÇ YILDIZLARA ÖZEL PARANTEZ: "BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ PLANLIYORUM"

Karşılaşmada şans bulan genç oyuncular Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarına dikkat çeken Montella, bu isimlerin zaten bu performansı verebileceklerini bildiklerini ifade etti. Genç oyuncuların milli takıma entegre olmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirten İtalyan teknik adam, sadece bugünü değil geleceği de planladığının altını çizdi. Can Uzun'u ikinci ligde oynarken de çağırıp oynattığını, Kenan Yıldız'ın da Juventus'un ikinci takımındayken burada olduğunu hatırlatan Montella, gençleri sürece dahil etmenin çok değerli olduğunu ve bu isimlere inanmasa zaten burada olmayacaklarını belirtti.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Turnuva öncesi takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren İtalyan teknik adam, önlerinde iki haftaya yakın bir zaman olduğunu ve kondisyonunu bulması gereken oyuncular bulunduğunu ifade etti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin durumuna değinen tecrübeli hoca, Arda için sahada çok önemli bir yarım saat gördüklerini söyledi. Ferdi Kadıoğlu'nun da ufak bir sakatlıkla geldiğini ve henüz antrenman yaptıramadıklarını belirten Montella, oyuncuları ilk maça yüzde yüz olmasa bile bu seviyeye en yakın duruma getirmek için çalışacaklarını aktardı.