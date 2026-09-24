A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de oynanacak zorlu maç öncesinde ay-yıldızlı ekibin orta sahasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella'yı düşündüren konu, orta saha alternatiflerinin sınırlı olması. Sakatlığı nedeniyle Hakan Çalhanoğlu kadroya alınmazken, Orkun Kökçü de ayak parmağındaki ağrılar sebebiyle henüz idmana çıkamadı.

Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı nedeniyle A Milli Takım'ın ilk iki antrenmanına katılamadı. Montella'nın, Fransa, Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar öncesinde orta saha sorununu çözmek için alternatif arayışında olduğu belirtildi.

A Milli Takım, Ümit Milli Takım'dan da oyuncu alamadı. Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme maçları kapsamında Ukrayna ile karşılaşacak. Bu mücadelede galibiyet halinde 26 Eylül'de oynanacak play-off'u garantileyecek olan Ümit Milli Takım'dan futbolcu gönderilemedi.