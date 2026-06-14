A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın açıklamaları şu şekilde: "Maç, taktiksel anlamda beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşen bir takım olduğunu biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonlarda gol bulsak farklı olabilirdi, 2 kontra pozisyonunda 2 gol aldık. Futbolcular yürek koydu, bunu yansıtmaya devam edersek istediğimiz sonuçları alabiliriz." "Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

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