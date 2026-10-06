A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 3-1 mağlup olarak dördüncü maçından da puansız ayrıldı. Bologna'da oynanan karşılaşma, Milliler'in grup performansındaki zayıf gidişatı bir kez daha gözler önüne serdi.

BEKLENTİLER YÜKSEKTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu. Montella, maçın taktiksel açıdan iyi geçtiğini savunarak, "Maç taktiksel olarak çok iyi oynadığımız bir maç oldu, eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu" dedi.

Montella, takımın bazı eksikliklerini hissettiklerini ancak bu durumun kolektif bir sorun olmadığını belirtti. "Takımda kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum... Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDECEĞİM"

İtalyan teknik adam, eleştirilere ve beklentilere de değindi. "Beklentiler yüksekti mutsuz olmaları çok normal" diyen Montella, oyuncularının fedakarlıklarına ve birlikteliğine güvendiğini vurguladı.

Montella, görevine devam edeceğinin altını çizerek, "Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız... çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

MİLLİLER GRUPTA PUAN TOPLAYAMADI

Milli takım, İtalya karşısında ilk yarıyı yenik kapattı ancak Aral Şimşir'in golüyle eşitliği yakaladı. Buna rağmen ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Milliler, grupta oynadığı dört maçın tamamını kaybederek son sırada yer aldı.