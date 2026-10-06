A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından oyuncularını tebrik ederek, bu seviyedeki deneyimlerin takımı geliştireceğini söyledi.

Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan. Duran toptan basit konsantrasyon hatasıyla öne geçtiler." ifadelerini kullandı.

Montella, şöyle devam etti: "Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki."

İtalya karşısında alınan sonucun genel performansı tam olarak yansıtmadığını savunan Montella, "İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen. Rakip 400 milyon avro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle." değerlendirmesinde bulundu.