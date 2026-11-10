A Milli Takım ile yollarını ayıran Vincenzo Montella'nın adı Sassuolo ile anılıyor. Alberto Aquilani ile yollarını ayıran İtalyan ekibinin teknik direktör adayları arasında en güçlü adayın Montella olduğu öğrenildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Sassuolo Sportif Direktörü Palmieri, Montella'yı listenin en üst sıralarına yazdı... Son kararın kısa süre içinde verileceği aktarıldı.

MİLLİ TAKIM'DA 40 MAÇA ÇIKTI

Montella, üç yıl çalıştırdığı A Milli Takım'ın başında 40 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

İtalyan teknik direktör, daha önce ülkesinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.