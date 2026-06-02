A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi kadro eleştirilerine yanıt verdi. HT Spor’a konuşan Montella, şu ifadeleri kullandı: "O maçın ardından hedefimize ulaşmak için yalnızca bir adımımız kalmıştı. Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmışken paniğe kapılmamız için hiçbir neden yoktu. Hedefimizi net bir şekilde belirlemiştik. Kosova karşılaşmasında ise örnek gösterilebilecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, tabiri caizse büyük bir duygu patlaması yaşadık."

KULAK ASMIYORUM

"Milli takım hocasıysanız, herkesi memnun etmeniz imkansızdır. Ben milli takım hocası olarak her zaman kararlarımı takımın faydasını düşünerek veriyorum. En iyi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Açıkçası futbolcularımın bu sistemde daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelen eleştirilere kulak asmıyorum."

İLK HEDEFİM GRUPTAN ÇIKABİLMEK

"Benim ilk hedefim, tüm futbolcularıma formunun zirvesinde sahip olabilmek. Son dönemlerde devamlılık konusunda, antrenmanlarda da bazı oyuncularımızın sorunları var. Ben adım adım ilerleyen bir insanım. İlk hedefim öncelikle gruptan çıkabilmek. Ondan sonrasında ise adım adım ilerlemek. Umarım istediğimiz tüm hedeflere ulaşırız.’’

FORVETSİZ OYNAMAK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM

"Ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim, bunu da söyleyeyim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında çok yakın bir örnek var; PSG geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembele o takımda forvet oynuyor, normalde kanat oyuncusu. Ballon d’Or’u da kazandı.’’