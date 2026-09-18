Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, taraftar oylarıyla "Ağustos Ayının Futbolcusu" seçildi.

Sezonun ilk maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Berke, özellikle Lille'in Toulouse'u 1-0 yendiği karşılaşmadaki 9 kurtarışıyla öne çıktı.

Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 5 maça çıktı. 450 dakika sahada kalan milli kaleci, kalesinde 5 gol görürken 3 maçta kalesini gole kapattı.

MONTELLA KADROYA ALMADI

Dünya Kupası öncesi yaşanan süreç nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılan ve sonrasında milli takıma çağrılmayan Berke Özer, Lille'deki performansıyla Fransa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün açıklananan kadroda da yer almayan Berke'nin yerine Montella, Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor) ve Uğurcan Çakır'ı (Galatasaray) kadroya davet etti. Montella'nın bu tercihi bir kez daha tartışma konusu oldu.