Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası rotasını Uluslar Ligi’ne çeviren A Milli Takım’da orta saha sıkıntısı yaşanıyor. Ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü’nün cuma günkü Fransa maçında oynaması zor. Hakan Çalhanoğlu’nun yokluğunda müthiş bir form yakalayan Orkun’un da olmaması Teknik Direktör Vincenzo Montella’yı kara kara düşündürüyor. Salih Özcan’ın yanında İsmail Yüksek formaya en yakın isim. Bartuğ Elmaz, Demir Ege ve Melih Kabasakal diğer alternatifler.

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