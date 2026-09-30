Normal şartlar altında kendi evinde İtalya’ya 4-1 yenilen, tribünlere “Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene” tezahüratı yaptıran Vincenzo Montella’nın görevine son verilmesi gerekirdi. Özellikle Dünya Kupası’nda yaşanan hezimetin ardından Uluslar Ligi de bir felakete dönüşünce İtalyan teknik adamın görevine devam etmesi sürpriz olurdu. İtalyanlar bile şaşkın.

İtalya maçının ardından Mediaset muhabiri bile “Bologna’da olacak mısın?” diye sormak zorunda hissetti. Montella, 5 Ekim’de Bologna’da oynanacak rövanşta Milli Takım’ın başında sahaya çıkıp çıkmayacağına yönelik bu soruya kahkahalarla cevap verdi. Peki, Montella neden kovulmuyor? Çünkü 31 Temmuz 2028’e kadar sözleşmesi var ve kovulursa 5 milyon Euro tazminat alacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Yıllık maaş 2.2 milyon Euro. Önceden 1.8 milyon Euro’ydu. TFF yeni imza attı, 2025’te zam yaptı. 31 Temmuz 2028'te bitecek sözleşme EURO 2028 sonuna kadar uzatıldı. Kovulursa kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre yaklaşık 5 milyon Euro’yu aşan bir tazminat ödenmesi gerekiyor. Montella kendi isteğiyle istifa ederse tazminat yok.