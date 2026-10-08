Milli Takım’da beklenen oluyor… Uluslar Ligi’nde alınan üst üste kötü sonuçların ardından Türkiye 4’te 0 yaparak sonucu sırada yer aldı… İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella'nın görevden alınmasının an meselesi olduğunu öne sürerken yerine düşünülen isimi de açıkladılar.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Milli Takım’ın başına Arda Turan’ı getirmek istediği öğrenildi… Arda Turan'ın hem Shakhtar'ı hem de A Millî Takım'ı çalıştıracağı gelen bilgiler arasında.

YARIN KARAR ÇIKABİLİR

Yarın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde yapılacak toplantıda Montella konusunun karara bağlanıp yolların ayrılması bekleniyor.

ÜST ÜSTE 4 MAĞLUBİYET

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya sahasında 1-0, İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Türkiye bu 4 karşılaşmada yalnızca 2 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.