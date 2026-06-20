2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden katılan Türkiye, 2 maç sonunda aldığı 2 yenilgi ile turnuvaya erken havlu attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şaşkınlık yaşadığını ve üzgün olduğunu belirten Montella, "Çok çok üzgünüm. Milletimizin büyük beklentileri vardı. Bizim de beklentilerimiz vardı. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Ben 35 yıldır profesyonel futboldayım. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç ama iki maçta üst üste denk gelmesi şaşırtıcı. 65 tane şut var iki maçta. Topla oynama yüzdelerinden bahsetmiyorum bile. Kader bizden yana değildi. Futbolcularıma sahada her şeylerini verdiklerini ve kafalarını kaldırmalarını söyledim. Nasipten öte yol yok." dedi.

Montella, oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade ederek "Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..." değerlendirmesinde bulundu.