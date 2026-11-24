Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda santrfor tercihlerini, turnuvada yaşananları ve vedasını anlattı.

Kendisine yöneltilen neden klasik bir santrfor oynatmadığı sorusunu yaklaşık iki yıl boyunca yanıtladığını belirten Montella, o dönemde daha diplomatik ifadeler kullanmayı tercih ettiğini söyledi. İtalyan teknik adam, bir teknik direktörün görevinin maçın seviyesine uygun en iyi futbolcuları sahaya sürmek olduğunu vurguladı.

Montella, tercihlerini şöyle açıkladı: "Klasik bir santrfor olmadan takım içerisinde bir uyum yakalamıştık ve bu şekilde devam ettik. Daha sonra klasik bir santrfor olan genç Deniz Gül'e yatırım yaptık. Kendisi yarı İsveçliydi ve Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesini sağladık. Ancak kulübünde hiç forma giymiyordu. Bu nedenle farklı tercihler yapmak zorunda kalıyorduk."

"70 ŞUT ÇEKİYORSUN AMA BİR GOL BİLE ATAMIYORSUN"

Dünya Kupası öncesinde Türkiye'deki futbol tutkusu ve hayaller nedeniyle beklentilerin çok yükseldiğini belirten Montella, sonuçların bu beklentileri karşılamadığını kabul etti.

Montella, "Beklentilere kıyasla sonuç anlamında çok iyi işler yapamadık, bu doğru. Ancak futbolda nadiren görülen bir şey de yaşandı. İki maçı tamamen domine ediyorsun, 70 şut çekiyorsun ama bir gol bile atamıyorsun. Hepsi kaleyi bulan şutlar değil ama 50 kez rakip kaleye ulaşıyorsun" dedi.

Futbolcuların bir şeyler başarmayı çok istediğini dile getiren Montella, oyuncuların farkında olmadan üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceğini söyledi.

Turnuvadaki üçüncü maç olan ABD karşılaşmasının sonuçtan çok onurları açısından önem taşıdığını belirten İtalyan çalıştırıcı, o maçta kaleyi bulan üç şutun da gol olduğunu aktardı. Montella, sonrasında futbolcuların ağır biçimde ıslıklandığını ve kişisel eleştirilere maruz kaldığını, bunun da oluşturdukları ortamı sarstığını savundu.

VEDADA VİDEO, PLAKET VE YEMEK

Ayrılık sürecinde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle görüşmek istediğini anlatan Montella, hazırlanan videoyu izleyince çok duygulandığını söyledi. Kendisine plaket verildiğini ve başkanın özel aracıyla yemeğe götürüldüğünü belirtti.

Montella, sabah saat dörtte başkanın oğlunun kendisini havalimanına götürmek istediğini de anlattı. Vedaya ilişkin, "Daha önce hiçbir görevimden böyle bir vedayla ayrılmamıştım" diyen teknik adam, "Başkan üzgündü. Futbol böyle bir şey ama dostluklar kalıcı" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın başına Avrupa Şampiyonası'na katılamama riskinin bulunduğu bir dönemde geçtiğini hatırlatan Montella, Hırvatistan deplasmanındaki galibiyete değindi. Görev dönemindeki başarıların Türkiye'de de takdir edildiğini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle ruhsal açıdan zorlandığını söyleyen Montella, oyuncusuyla başından itibaren iyi bir ilişki kurduklarını belirtti.

Montella, "Hakan iyi bir insan, rolüne saygılı. Yolculuğum boyunca bana yardımcı oldu, her zaman yerinde durdu, kaptan olarak hareket etti" dedi.

Türkiye'ye kısa sürede uyum sağladığını ve bazı insanlarla görüşmeyi sürdürdüğünü anlatan İtalyan teknik adam, Türkiye'nin kendisi için hâlâ canlı, güçlü ve güzel bir anı olduğunu ifade etti.

YENİ GÖREV İÇİN ACELE ETMİYOR

Teknik direktörlüğe devam etmek istediğini belirten Montella, yaşı ve deneyimi sayesinde bazı teklifleri reddedebildiğini söyledi.

Yeni bir takım için acele etmediğini vurgulayan Montella, beklentisini şöyle anlattı: "Seviyesi ne olursa olsun, hoşuma giden, bir şeyler inşa edebileceğim ve keyif alabileceğim bir proje istiyorum. En azından benim için bir teknik direktör olarak seviye önemli değil."