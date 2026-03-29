A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. Tarihi karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki kadro ise netleşmeye başladı. beIN Sports'un haberine göre Romanya maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Zeki Çelik, çalışmalara başladı. Kosova maçında hazır olması öngörülen Zeki'nin, Mert Müldür'ün yerine sahada olması bekleniyor. Buna göre Ay-yıldızlıların muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu. Kosova'nın muhtemel 11'i ise şu şekilde: Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Muriqi.

