Adana Demirspor Kulübü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kulüpteki alacaklarından vazgeçtiğini resmen duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor A.Ş.'de "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapmıştı. Montella, bu dönemde oluşan 330 bin euro tutarındaki geçmişe dönük alacaklarından feragat ettiğini kulübe iletti.

'BÜYÜK JESTİ VE FEDAKARLIĞI İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.'deki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, millî maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."