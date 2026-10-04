A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcu Ozan Kabak, İtalya’nın Bologna kentindeki Renato Dall’Ara Stadı’nda İtalya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Montella, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz." diyerek takımın hedefini vurguladı. Ayrıca, "İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ EKSİKLER HAKKINDA KONUŞTU

Takımdaki eksiklere değinen Montella, "Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair." diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE HAKSIZ VE AĞIR BULUYORUM"

Futbolun eleştirilere açık bir spor olduğunu belirten Montella, "Futbolun dinamiklerini biliyorum. Bütün eleştirilere varım ama haksız ve ağır eleştirileri kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BANA 3. LİG'DEN FORVET SORDULAR"

Kendisine yöneltilen bazı eleştirilerin ilginç boyutlara ulaştığını anlatan Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası." ifadelerini kullandı.

Montella, futbolcularına destek çağrısında bulunarak, "Futbolcularımız da insan. Onlara destek verin. Destek verildiğinde yüzde 5-10 daha fazla performans gösterebilirler." şeklinde konuştu.