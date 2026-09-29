A Milli Takım, İtalya'ya 4-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için istifa çağrıları yükseldi. Tribünler, maç sonrası hem Montella'yı hem de Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifayı düşünmediğini belirtti. Teknik direktör, "Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliriz. Öyle bir gündem yok." ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Montella'nın istifa etmeyi düşünmediğini doğruladı. Schira'ya göre, A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçların ardından TFF, Montella'nın geleceği konusunda karar verecek. TFF'nin iki maçta alınacak sonuçlara ve verilecek reaksiyona göre Montella'nın kaderini belirleyeceği aktarıldı.

TARAFTAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Bursa'da tribünleri dolduran taraftarlar, "Montella istifa" ve "TFF istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Fatih Terim ise o esnada "Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım! Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada ise Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmesini isteyen taraftarlar tepkilerini ortaya koydu.