A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda ve UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından istifa etmesi bekleniyordu. Ancak Montella görevine devam ettiğini açıkladı. İtalyan teknik adamın görevine devam etmesi İtalyanları bile şaşırttı.

Montella'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İtalyan teknik adamın sözleşmesine göre, Montella'nın görevine son verilmesi halinde tazminatı 5 milyon euroyu bulacak.

MONTELLA'NIN MAAŞINA ZAM YAPILDI

Son bilgilere göre Montella'nın maaşına zam yapıldı. Montella'nın maaşı 1.8 milyon eurodan 2.2 milyon euroya yükseldi.

Montella'nın kovulması halinde, sözleşmesinde kalan süredeki tüm maaşını tazminat olarak alabileceği belirtildi.

MONTELLA İSTİFA EDECEK Mİ?

Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilen Milli Takım, ABD karşısında tek galibiyetini almıştı. Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenirken, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı iki maçta da Fransa ve İtalya'ya yenildi. Bu sonuçların ardından FIFA Dünya Sıralamasında 4 sıra birden gerileyen Milli Takım'ın teknik direktörü Montella'nın geleceği tartışma konusu oldu.

Montella, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var, futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor" yanıtını verdi.

İtalya maçının ardından Montella'ya Mediaset muhabiri tarafından, 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak rövanş maçını kastederek "Bologna'da olacak mısın?" sorusu yöneltildi. Montella'nın bu soruya kahkahalarla karşılık vermesi dikkat çekti.

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmesinde ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmasında büyük payı olan İtalyan teknik direktör için her şey ters gitmeye başladı.