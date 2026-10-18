A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella için eski takımı Genoa'ya geri dönüyor... İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekibinin Venezia karşısında puan kaybetmesi halinde teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrılabilir ve Montella ile görüşmeler başlayabilir.

Genoa, ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 4 puan topladı. Alt sıralardan kurtulamayan ekipte Roma karşısında alınan mağlubiyetin ardından De Rossi'nin geleceği gündeme gelirken, İtalyan basını yönetimin Venezia karşılaşmasını kritik bir sınav olarak gördüğünü aktardı.

FUTBOLCU OLARAK FORMA GİYMİŞTİ

Montella, futbolculuk kariyerinde 1995-1996 yıllarında Genoa formasını giymişti. UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Türkiye'deki görevinden ayrılan 52 yaşındaki İtalyan teknik direktörün, yeniden Serie A'da çalışmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

İtalyan basınındaki haberlerde Montella'nın ülkesine dönmeye olumlu yaklaştığı ve Genoa'da görev almayı yeni bir meydan okuma olarak değerlendirebileceği belirtildi.