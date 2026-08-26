Kanada'nın Montreal kentindeki uluslararası havalimanında, kalkışa hazırlanan yolcu uçağının yer hizmetleri görevlisini ezmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

"ÇARPMADAN SONRA KABİNDE BÜYÜK BİR PANİK BAŞLADI"

Pazartesi günü yerel saatle 18.00'de Paris seferine çıkacak olan French Bee'ye ait 351 sefer sayılı uçak, geri itilme (pushback) manevrası sırasında kaza geçirdi. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği, kazada hayatını kaybeden kişinin Samsic şirketinde apron görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Oscar Robayo olduğunu duyurdu.

Uçağın geri itildiği sırada araçların altında kalan Robayo, ağır yaralandı. Havalimanı işletmesi, acil durum ekiplerinin saat 19.30 sularında müdahale ettiğini ancak görevlinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Yönetim, olayı "trajik bir iş kazası" olarak nitelendirerek taziye mesajı yayımladı.

Uçakta bulunan yolculardan Matthieu Douvenou, burun iniş takımını gösteren uçak altı kamerasından kazayı canlı olarak izlediğini belirtti. Douvenou, görevlinin tökezlediği anda uçağın geri hareket ettiğini ve bir darbe hissedildiğini anlattı.

Çarpmanın ardından kabinde büyük bir panik yaşandığını, bir yolcunun çığlık attığını ve hemşire bir yolcunun yardım etmek için ayağa kalktığını ifade eden Douvenou, kabin ekibinin olayın hemen ardından yaklaşık 30 saniye içinde kamera ekranlarını kapattığını aktardı.

Kazanın kesin nedeninin aydınlatılması amacıyla Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kapsamlı bir inceleme başlatarak bölgeye uzman heyet sevk etti. Eş zamanlı olarak Kanada Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere resmi soruşturma açtı.