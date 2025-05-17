Moody’s, benzer nota sahip ülkelerden büyük ölçüde daha yüksek olan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürdü. Not görünümü "negatif"ten "durağan"a çekildi.
AAA SEVİYESİNDE TUTAN SON BÜYÜK KREDİ KURULUŞUYDU
Moody's, "ABD'de üst üste gelen yönetimler ve Kongre, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler konusunda anlaşmaya varamadı" değerlendirmesini yaptı.
Moody's, ABD'nin kredi notunu Aaa seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu. Standard & Poor's, 2011'de, Fitch ise 2023'te ABD'nin kredi notunu AA 'ya indirmişti.