Moody’s tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek ekonomi konferansında, Türkiye’nin makroekonomik görünümü, dezenflasyon süreci ve kredi notunu etkileyen gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıya uluslararası yatırımcılar, üst düzey banka yöneticileri ve Moody’s analistleri katılacak.

TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ DEĞERLENDİRİLECEK

Konferansta, uygulanan ekonomi politikalarının makroekonomik istikrar üzerindeki etkileri ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin kredi görünümüne yansımaları ele alınacak. Özellikle finansman koşulları ve kredi piyasalarındaki son durum uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

BANKACILIK VE REEL SEKTÖR GÜNDEMDE OLACAK

Etkinlik kapsamında bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği, fonlama yapısı ve kârlılık görünümü ayrıntılı şekilde incelenecek. Reel sektör oturumlarında ise ihracatçı şirketlerin rekabet gücü, borç çevirme kapasitesi ve yeniden finansman riskleri üzerinde durulacak.

Konferansın gündeminde enerji güvenliği, proje finansmanı ve sürdürülebilir finansman uygulamaları da yer alacak. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalabileceği riskler ile yatırım fırsatlarının uzmanlar tarafından kapsamlı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor.

Moody’s, etkinliğin Türkiye kredi piyasalarında faaliyet gösteren üst düzey yöneticilere yönelik düzenlendiğini bildirirken, katılımın kontenjanla sınırlı olacağını duyurdu.