Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı. Yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretim yapılan köyde, yaz boyunca ziyaretçilerin ilgi gösterdiği mor tarlalarda bu kez hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, lavantaları orakların yanı sıra elektrikli makineler yardımıyla biçiyor. Toplanan lavantalar demetler halinde hazırlanarak kurutulmaya bırakılıyor. Ürünlerin bir bölümü kurutulmuş demetler halinde satışa çıkarılırken, bir bölümü ise tohum ve lavanta yağı üretiminde kullanılıyor.

YAĞIŞLAR REKOLTE BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Lavanta üreticisi Muhsin Çelik, bu sezon yağışların üretime olumlu katkı sağladığını belirterek geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini söyledi. Geçen yıl 4 tonun üzerinde ürün teslim ettiğini aktaran Çelik, bu yıl 6 tonun üzerinde üretim beklediğini ifade etti.

Çelik, "Bu sene yağışların çok olması sebebiyle bütün bitkilerde olduğu gibi lavantalarımızda güzel bir hasat dönemi geçirdik. Diğer senelere nazaran dekarda aşağı yukarı 500-600 kilogramlık bir fark elde ettik" dedi.

MAKİNELER İŞÇİLİK YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Hasat sürecinde son yıllarda elektrikli makinelerin kullanımının arttığını belirten Çelik, makinelerin üreticilerin işçilik maliyetlerini azaltmasına katkı sağladığını dile getirdi. Lavanta üretiminin ekonomik değerine de değinen Çelik, yaklaşık 100 kilogram lavantadan 1 kilogram lavanta yağı elde edildiğini söyledi.

KUYUCAK’IN MARKASI HALİNE GELDİ

Kuyucak köyünde lavanta üretiminin yaklaşık 50 yıl önce başladığını aktaran Çelik, zaman içinde lavantanın köyün en önemli simgelerinden biri haline geldiğini belirtti. Mor tarlalarıyla turizm açısından da dikkat çeken Kuyucak, her yıl Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlıyor.

BU YIL 140 BİN ZİYAREÇİ BEKLENİYOR

Kuyucak Muhtarı İsmail Tezcan, lavanta sezonunda köyü yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hasat döneminin başlamasıyla ziyaretçi hareketliliğinin devam ettiğini belirten Tezcan, bu yıl ziyaretçi sayısında önemli bir artış beklediklerini ifade etti. Tezcan, "Bu yıl ziyaretçi sayısının 130-140 bine ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle Antalya ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden düzenlenen turların yanı sıra Rusya ve Uzak Doğu'dan da turistler Kuyucak'ı ziyaret ediyor" diye konuştu.

Hasadın başlamasına rağmen lavanta tarlalarının görsel güzelliğini koruduğunu vurgulayan Tezcan, ziyaretçilerin köye gelmeye devam edebileceğini kaydetti.