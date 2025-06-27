Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sırasında yaşananlar nedeniyle kulüp ile bağlarının kopma aşamasına geldiği Alvaro Morata, İtalyan ekibi Como'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Ancak İspanyol forvetin transferi çıkmaza girdi.

MALİYET SORUNU YAŞANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Morata konusundaki tavrı nedeniyle İspanyol golcünün Como'ya transferi riske girdi. Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray'ın Morata'nın sözleşme feshi için 32 yaşındaki futbolcu için ödediği 6 milyon euro'nun yarısını istedi.

Morata'nın bonservisine sahip olan Milan ise İspanyol golcünün Galatasaray ile sözleşmesini bedelsiz olarak feshedip Como'ya transfer olmasını istiyor. Morata'nın temsilcisi ve Milanlı yetkililerin transferin çözümü için görüşmelere devam ettiği kaydedildi.