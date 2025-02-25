Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

İspanya basınından Marca'ya konuşan Morata, İstanbul'un anlatılanlardan daha güzel olduğunu ifade etti.

'FARKLI BİR DENEYİM'

Yeni bir maceraya atıldığını belirten İspanyol forvet, "Ben çok mutluyum. İlk bakışta farklı görünebilecek bir deneyim yaşıyorum ama harika bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve son derece hoş insanlarla tanıştım. Buradaki yaşantımı seviyorum ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Futbolun şartları. Sonuçta herkes kendi işini düşünmek zorunda. Fikrimi söylemek kolay ama her şey yolunda giderse önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve bu benim için önemli bir şey. Avrupa'nın en üst seviyesinde yarışmaya devam etmek istiyordum, bu da kolay değil." ifadelerini kullandı.

'SÖYLENENLERDEN İYİ'

İstanbul'daki yaşantısı sorulan Morata, taraftarlardan övgü ile bahsetti. Özel bir tutkudan söz eden İspanyol forvet "Evet çok. Bana çok özel davranılan, çok fazla sevgi ve şefkat gösterilen, insanlarından çok memnun kaldığım bir yer buldum. Herkes bana Türklerin harika insanlar olduğunu söylüyordu ama buraya gelip görene kadar bunun bundan ibaret olmadığını fark etmemiştim. Sana ellerinde ne varsa verirler. Çoğu zaman başka yerleri eleştirmek için söylemiyorum, Avrupa'nın başka yerlerine göre burada daha rahat gezebiliyorum. Ben sakin ve sessizim.

Tutku çok belirgin. Gittiğiniz her mekanda, her restoranda hangi takımlı olduklarını size gösteriyorlar ama bunu yaparken de son derece nazik davranıyorlar, şakalaşıyorlar ama bir o kadar da saygılılar. Negredo, Guti, Riera, Juan Mata bana inanılmaz şeyler anlattılar, Türkiye'nin harikaları ama siz buraya gelip görene kadar... Gerçek şu ki çok mutluyum." diye konuştu.