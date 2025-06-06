Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata’nın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarını terk etmesinin sır perdesi aralanıyor. İspanyol futbolcunun çocuğu korktuğu için sahneye çıkmadığı ve Yenikapı’yı erken terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı. Morata’yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Morata da bu espriyi yanlış anladı. Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi. İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı. Milan’dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon Euro’ya kiralanan Morata’nın Galatasaray’da kalması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da “Santrfor alacağız” diyerek Morata’nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti.

TAPUSU 8 MİLYON EURO

Icardi ile tartışıp, Galatasaraylı futbolcuları kutlamalarda geren Morata devre arasına kadar transfer edilirse, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Milan’dan haziran ayında tapusu alınırsa kasadan 9 milyon Euro çıkacak.