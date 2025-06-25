Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk ederken geleceği de belirsizliğini koruyordu.
İspanyol golcü, kariyerinin devamı için karar aşamasına geldi.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Como'nun Galatasaray ile müzakereler devam ederken Álvaro Morata'ya resmi teklif gönderdiğini iddia etti.
Morata, zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanırken Milan'da kalmayacak. Como, İspanyol golcüyle görüşmelerde bulunurken anlaşma zemini sağlandı.
Di Marzio ise Como ile Morata arasında kesin bir anlaşmanın temellerinin atıldığını duyurdu. İspanyol oyuncu, son birkaç gündür Fabregas ile yaptığı temasların ardından Como'nun teklifini verip son onayını bekliyor.